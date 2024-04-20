Derbi Manisa’nın

Trendyol 1. Lig'de haftalardır kazanamayan ve küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Manisa FK, 4 haftalık galibiyet hasretine Ege derbisinde Altay'ı deplasmanda yenerek son verdi. 11'de Topalli'nin rakip ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta savunma araya girdi. 12'de soldan topu taşıyan Rroca yerden içeriye çevirdi. Penaltı noktası üzerinde Burak Altıparmak'ın şutu ağlara gitti. 15'te Diallo'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topu çok iyi kontrol eden Rroca, plase vuruşla farkı ikiye çıkaran golü attı. 24'te Enes Öğrice'nin şutu az farkla auta çıktı. 38'de ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Ceyhun Gülselam'ın şutu savunmadan döndü. İlk yarı 0-2 sona erdi.

SKORU KORUMAYI BAŞARDI

İkinci yarıda iki ekibin de çabaları gol getirmedi. 49'da Demba Diallo'nun ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şut çerçeveyi bulmadı. Manisa FK'da ikinci golü kaydeden Rroca, 83'te ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90'da Kerim Frei'nin şutu kalecide kaldı. Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı ve Manisa FK maçı 0-2 kazandı.

İKİ TAKIM DA DEĞİŞTİRDİ

İzmir temsilcisinde teknik direktör Cüneyt Biçer geçen hafta sahaya sürdüğü kadrodan farklı olarak Caner'in yerine Enes'e; Manisa ekibinde teknik direktör Levent Devrim ise Eyüp maçında sahaya sürdüğü kart cezalısı Oğuz'un yerine Rroca'ya görev verdi.

AZ SAYIDA TARAFTAR DESTEK VERDİ

Ege derbisinde ev sahibi ekip Altay ile konuk takım Manisa FK'yı tribünden az sayıda taraftarı destekledi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda koltuklar büyük oranda boş kalırken, stada gelen taraftarlar ellerinden gelen desteği mücadele boyunca sürdürdü.