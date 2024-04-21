Altay çare bulamıyor

TRENDYOL 1. Lig'de evinde Manisa FK'ya 2-0 yenilerek üst üste 7. mağlubiyetini alan Altay, kötü gidişe bir türlü engel olamıyor. Küme düşmesi daha önce kesinleşen siyah-beyazlılar, 2. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kötü sinyaller veriyor. Genç oyuncularından beklediği verimi bir türlü alamayan Altay'da tecrübeli isimler Ceyhun, Deniz, Sefa, Ozan Evrim ve Özgür Özkaya ise mücadeleleriyle alkış aldı. Bu sezon 31 maçta kalesinde 70 gol görerek en fazla gol giyen takım olan İzmir temsilcisi, bu periyotta 14 gol atıp en az gol kaydeden ikinci takım konumunda da bulunuyor. Siyah-beyazlılar, eksi 56 averajla en kötü averaja sahip ekip de oldu.

'GENÇLERİMİZ ZORLANIYOR'

Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, "İyi mücadele edip kaybettik demekten yorulduk" diye konuştu. Biçer, "Tecrübesizlik bir yerde önümüze engel olarak çıkıyor ama genç oyuncuların golü yedikten sonra, 'Her şey bitti, biz oynayalım' diye akıllarına geliyor. Genç arkadaşlar doğal olarak sakin olup bu ligin oyununu oynamakta zorlanıyorlar. İnşallah son 3 haftada 1 maç bile olsa kazandık diyebiliriz" dedi.