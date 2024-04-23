Altay’da Ali yolcu gibi

TRENDYOL 1. Lig'de veda maçlarına çıkan Altay'da yaprak dökümünden genç oyuncular da nasibini alacak. Siyah-beyazlılarda genç orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun da yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi. Son 4 müsabakada kadroda yer almayan 22 yaşındaki futbolcunun teknik ekibin kararıyla kadro dışı kaldığı ortaya çıktı. Fazla forma şansı bulamayan Ali'nin ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

BİR YILLIK DAHA KONTRATI VAR

Göztepe'de futbola başlayıp Altay'da profesyonel olan genç oyuncunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ali Kızılkuyu, geçen sezon da Birinci Lig'de 3, kupada da bir defa görev yapmıştı.