Altay’da Caner sezonu kapattı

1'İNCİ Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da genç orta saha oyuncusu Caner Baycan'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı öğrenildi. Son olarak iç sahada oynanan Manisa FK maçında kadroda yer almayan 21 yaşındaki futbolcunun diz bağlarından problem yaşadığı belirtildi. Son 3 haftadaki Bolu, Adana ve Keçiörengücü müsabakalarında da görev yapamayacak Caner'in dinlendiği ifade edilirken, genç oyuncunun tedavi yöntemi yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bu sezon ligde 15 maçta şans bulup, 8 kez ilk 11'de yer alan Caner toplam 625 dakika oyunda kaldı.