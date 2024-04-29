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Haberler Altay Altay'da Cüneyt Biçer bir sonraki sene için ümitli

Altay'da Cüneyt Biçer bir sonraki sene için ümitli

Altay'ın teknik direktörü Cüneyt Biçer, deplasmanda Boluspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından genç oyuncuların gelecek sezon adına umut verdiğini ifade etti.

DHA
Altay’da Cüneyt Biçer bir sonraki sene için ümitli

1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleştikten sonra prestij mücadelesi veren Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, deplasmanda Boluspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada genç oyuncuların gelecek sezon adına kendisine ümit verdiğini dile getirdi. Göreve geldikleri günden bu yana takımın mücadele, koşu mesafesi ve oyun içi düzen olarak geliştiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Geçen haftaki veriler takım olarak 113 kilometre koştuğumuzu gösteriyordu. Oyuncuların gençliklerinden kaynaklanan eksikler ve zorluklar oyunun skorunu belirliyor" dedi.

Boluspor karşılaşmasında takımın sergilediği oyunun memnuniyet verici olduğunu söyleyen Biçer, "Çocukların oyun anlamında gösterdiği enerjiden memnunum. Skor konusunda aynı şeyi söyleyemem. Maçın ikinci yarısında biraz daha dikkatli olsaydık, ilk 15-20 dakikayı tutabilseydik buradan puan belki puanlarla gitme şansımız vardı. Yine de oyuncuların bu boyutta sıkıntıların yaşandığı bir dönemde bu mücadeleyi göstermesi bir sonraki sene için ümit verici" diye konuştu.

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