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Haberler Altay Altay’da Biçer umutlu

Altay’da Biçer umutlu

HABER MERKEZİ
Altay’da Biçer umutlu

1'İNCİ Lig'de küme düşmesi kesinleştikten sonra prestij mücadelesi veren Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, Boluspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada genç oyuncuların kendisine ümit verdiğini dile getirdi. Takımın mücadele, koşu mesafesi ve oyun içi düzen olarak geliştiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Geçen haftaki veriler takım olarak 113 kilometre koştuğumuzu gösteriyordu. Oyuncuların gençliklerinden kaynaklanan eksikler ve zorluklar skoru belirliyor. Maçın ikinci yarısında biraz daha dikkatli olsaydık ilk 15-20 dakikayı tutabilseydik buradan puan

belki puanlarla ayrılabilirdik. Yine de oyuncuların böyle bir dönemde bu mücadeleyi göstermesi bir sonraki sene için ümit verici" diye konuştu.

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