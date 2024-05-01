Altay’a sürpriz talip

Sezon başından beri krizlerle boğuşan ve haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Altay'la ilgili gündeme bomba bir iddia atıldı. Geçtiğimiz günlerde camianın önemli isimleri toplanarak radikal kararlar almıştı. Bunların başında da kulübün şirketleşmesi ve bir şahıs şirketine devredilmesi yer alıyordu. Bu gelişmelerin üzerine ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın Altay ile ilgili bilgi topladığı öne sürüldü. İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan ve yeni bir yatırım yapmak isteyen Ilıcalı'nın Slovenya'dan Maribor'u da almak üzere olduğu öğrenildi. Acun'un Türkiye'de de yatırım yapmak için Altay'ı takibe aldığı öne sürüldü.

MUSTAFA DENİZLİ'YE TAM YETKİ

Acun'un takımın başına ise Altay'ın ve Türk futbolunun simge ismi Mustafa Denizli'yi getirmek istediği ileri sürüldü. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız teknik adam Mustafa Denizli, kendisine herhangi bir teklif gelmediğini ve görüşme yapmadığını söyledi. Denizli, tüm hızıyla şirketleşme işlemlerinin devam ettiğini ve kulübü layık olduğu Süper Lig'e çıkartacak bir kişinin almasını istediğini dile getirdi. Altay'ın efsane başkanları arasında yer alan Ahmet Taşpınar'da Acun Ilıcalı ile ilgili kendilerine harhangi bir bilgi gelmediğini belirtirken, şirketleşme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gelecek teklifleri değerlendireceklerini belirtti.

ACUN ILICALI HEYECANLANDIRDI

Siyah-beyazlı kulübün halen 1291 üyesi olduğu belirtilirken, bazı taraftar gruplarında da Acun Ilıcalı isminin kulaktan kulağa duyulması heyecan yarattı. Altay taraftar camiasının sevilen isimlerinden Muhittin Gündeşli'de Acun Ilıcalı isminin son günlerde çok duyulduğunu ve taraftar arasında büyük sevinç yarattığını ifade etti. Tamamen futbol yatırımı yapmayı planlayan Acun'un Altay'ı almasını çok istediklerini ve Altay'ın Acun ile şaha kalkarak eski günlerine dönebilecek kapatesinin olduğunu belirtti.