Savunmada en kötüsü Altay

TRENDYOL 1. Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan ve haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Altay savunmada en kötü performansı sergileyen ekip oldu. Geride kalan süreçte oynadığı 33 müsabakada kalesinde en fazla geçit veren ekip olan siyah-beyazlılar bu süreçte kalesinde tam 75 gole engel olamadı. Kalesi adeta düşen İzmir temsilcisi, oynadığı 33 karşılaşmanın sadece 5'ini gol yemeden tamamlamayı başardı. Altay, sezonun 2. haftasında 1-0 kazandığı Tuzlaspor, Adanaspor, Şanlıurfaspor ve Giresunspor maçlarının yanı sıra yine 0-0 berabere kaldığı Giresunspor karşısında kalesini kapatabildi. Siyah-beyazlılar bitime 1 maç kala 25 yenilgi, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

BU SEZON ADETA DİBİ GÖRDÜ

Hem maddi olarak hem de sportif olarak dibi gören Altay, oynadığı 33 maçın 25'ini kaybederek tarihinin en fazla yenilgi aldığı sezonlardan birini geçirdi. İzmir temsilcisi bu süreçte üst üste 9 maçtan mağlubiyetle ayrılarak tarihin en kötü serisine de imza attı. Bu hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynayıp sezonu bitirecek Altay, gelecek yıl 2. Lig'de mücadele edecek. Süper Lig'de son olarak 2021-2022 sezonunda boy gösteren siyah-beyazlılar o yıl yaklaşık 400 milyon TL borçla küme düştü. Bir türlü kaynak yaratamayan Altay'ın borcu şu an 600 milyon TL'nin üzerine çıktı. Haftalar önce küme düşen Altay, adeta kahır sezonu yaşadı.