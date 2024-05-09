Altay’ın iki yüzü

TRENDYOL 1. Lig'de 700 milyon lirayı bulan borç yükü, transfer yasağı ile altyapı ağırlıklı genç kadrosuyla mücadele eden ancak istediği sonuçları alamayan ve 2. Lig'e düşen Altay'da iki farklı tablo yaşanıyor. İzmir temsilcisinin A takımı adeta yokları oynarken, altyapı takımları ise şahlandı. Geride kalan süreçte antrenörlerin ve personelin maaş ödemelerinin yapılamaması, futbolcuların antrenmanda top bulamaması, A takım deplasmandayken tesiste yemek çıkmaması, sağlık ekibinin kulüpten ayrılması gibi birçok sorunla boğuşan İzmir ekibinin altyapısı tüm zorluklara rağmen önemli başarılara imza atarak adeta ağabeylerine örnek oldu.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADILAR

ALTAY U14 Takımı, U14 Gelişim Ligi'nde oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi ile son 16 takım arasına adını yazdırmayı başarırken, bir başarıya da U15 takımı imza attı.

Siyah-beyazlıların U15 ekibi, 18 karşılaşmada aldığı 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile finallere kalmayı başardı.

İzmir temsilcisinin U19 takımı ise ELİT B Ligi'nde sahaya çıktığı 33 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 de yenilgiyle hanesine 63 puan yazdırarak 4. basamakta konumlanırken, Türkiye Finalleri'ne kalmak için kıyasıya mücadelesini sürdürüyor. Büyük zorluklarla boğuşan Altay'da A takımın küme düşmesinin ardından altyapının başarısı alkış topladı.