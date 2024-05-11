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Balıkesirspor kongreye gidiyor

HABER MERKEZİ
Balıkesirspor kongreye gidiyor
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer aldığı sezonu tamamlayan Balıkesirspor olağan kongreye gidecek. Sezon başında transfer tahtası kapalı olan ve küme düşme hattına demir atan kırmızı-beyazlılar, Nedim Ömer önderliğindeki yönetimin büyük çabası sonrası yasağı kaldırmıştı. Devre arasında önemli takviyeler yapan Bal-Kes, ligin ikinci yarısında fırtına gibi esmiş ve Play-Off hattını kaçırmıştı. Balıkesirspor yönetimi kongrenin 31 Mayıs Cuma günü Karesi Avm Toplantı Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenmesine karar verdi. İlk toplantıda yasal üye çoğunluğu sağlanamazsa yeni yönetim 7 Haziran Cuma günü aynı saatte seçilecek. Kongrede yeni yönetime şirketleşme için yetki de istenecek.
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