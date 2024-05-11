Balıkesirspor kongreye gidiyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer aldığı sezonu tamamlayan Balıkesirspor olağan kongreye gidecek. Sezon başında transfer tahtası kapalı olan ve küme düşme hattına demir atan kırmızı-beyazlılar, Nedim Ömer önderliğindeki yönetimin büyük çabası sonrası yasağı kaldırmıştı. Devre arasında önemli takviyeler yapan Bal-Kes, ligin ikinci yarısında fırtına gibi esmiş ve Play-Off hattını kaçırmıştı. Balıkesirspor yönetimi kongrenin 31 Mayıs Cuma günü Karesi Avm Toplantı Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenmesine karar verdi. İlk toplantıda yasal üye çoğunluğu sağlanamazsa yeni yönetim 7 Haziran Cuma günü aynı saatte seçilecek. Kongrede yeni yönetime şirketleşme için yetki de istenecek.