Efeler’in gözü finalde

3. Lig'deki tarihinin ikinci yılında Play-Off oynamayı başaran, bu sezon 2. Grup'ta iki rakibini eleyerek yoluna devam eden Efeler 09 SFK gözünü artık 2'nci Lig için finale çıkmaya dikti. Sezonu 47 puanla beşinci sırada tamamlayıp Play-Off'a saha dezavantajıyla girmesine rağmen önce Turgutluspor'u, ardından A.Üniversitesi'ni de saf dışı bıraktı. Grup finalinde normal sezonu 2. sırada tamamlayarak rakibini bekleyen Elazığspor ile eşleşen Efeler, ilk maçı 15 Mayıs Çarşamba günü iç sahada, rövanşı ise 20 Mayıs'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen ekip tarafsız sahadaki finalde 1'inci Grup'taki Aliağa Futbol-52 Orduspor FK eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig'e yükselmek için karşılaşacak. Efeler 09 SFK'da amatör ligden beri dümeninde olduğu takımı 2. Lig'e çok yaklaştıran teknik direktör Veyis Kanber, yaşadıkları zorluklara değindi.

"ÜVEY EVLAT MUAMELESİ"

Kanber, "Üvey evlat muamelesi görerek, bir o sahada bir bu sahada oynamak için çırpınıyoruz. Oysa biz bunu hak etmiyoruz. Elazığspor'a her gün birileri destek açıklıyor. Sanatçısından, politikacısına dair herkes yanlarında. Ama biz Efeler 09 SFK olarak üvey evlat gibi, sağa sola savrulup durduk. Kaç defa uçurumun kenarından döndük. Biz ve oyuncularımız kenetlendik" dedi.