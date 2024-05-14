İlk adım atıldı

Trendyol 1. Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçirerek TFF 2'nci Lig'e 665 milyon TL'nin üzerinde borç yüküyle düşen Altay'da camianın önde gelen isimleri kulübün şirketleşme yoluna gidip yeniden yükselişe geçmesi hayalinde ilk adımı attı.

ANONİM ŞİRKETİ UNVANI

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 9 Mayıs'ta yer alan ilanda camia tarafından kurulan şirketin ticaret unvanı Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi olarak bildirildi.

Anonim şirketin kurucuları camianın önde gelen isimlerinden Kenan Duymazoğlu ve Cemil Kaya oldu. Temsili olarak şirketin başına geçen Duymazoğlu başkan, Kaya ise başkanvekili olarak belirlendi.

OYLAMAYA SUNULACAK

Siyah-beyazlılarda 22-29 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda futbol şubesinin bu şirkete devredilmesi üyelerin oylarına sunulacak. Altay'da bin 291 olan üye sayısı, kongrede 4'te 3 çoğunluk sağlanma zorunluluğu bulunduğu için 720'lere düşürüldü.

YATIRIMCI ARAYIŞLARI

Camianın sembol isimlerinden Mustafa Denizli'nin de İstanbul'da Altay'a yatırımcı arayışında olduğu belirtildi. Kongrede üyelerin onayı alınması halinde futbol şubeyi devralacak şirketin temsilcileri, bulunacak yatırımcıya haklarını devredecek. Bu arada şirketleşme ile ilgili 16 Mayıs Perşembe günü basın toplantısı yapılması planlanıyor.