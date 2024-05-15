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Altay düştü Paixao kaldı

HABER MERKEZİ
Altay düştü Paixao kaldı
ALTAY, Süper Lig'den düştükten 2 sezon sonra 1'inci Lig'e de veda ederken, kulüpten devre arasında ayrılan gol kralı apoletli Marco Paixao, transfer olduğu Şanlıurfaspor'u kümede tutmayı başardı. İzmir temsilcisinde 5.5 sezon forma giyip, 4 kez gol kralı olan Portekizli futbolcu bu sezon alacakları ödenmeyince sözleşmesini feshederek devre arasında yuvadan uçan ilk isim olmuştu. Paixao'dan sonra tecrübeli oyuncularını bir bir kaybeden Altay, bitime 5 hafta kala 2'nci Lig'e düştü. Şanlıurfaspor ise averajla lige tutundu. Bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk yarıda çıktığı 15 maçta 5 gol kaydeden 39 yaşındaki Paixao, ikinci devrede Şanlıurfaspor formasıyla 17 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri sarstı.
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