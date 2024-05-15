Altay’da komite netleşti

İKİNCİ Lig'e 665 milyon TL borç yüküyle düşen İzmir ekibi Altay'da futbol şubesinin geçen hafta kurulan anonim şirkete devredilmesi için kongre hazırlıkları sürerken, camianın önemli isimleri yarın düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirecek. Kulüpte sezon başında da şirketleşme için kongre düzenlenmiş, ancak yaşanan gelişmeler nedeniyle bu proje hataya geçirilememişti. Altay'da camianın önemli isimleri geçtiğimiz haftalarda toplantı yapmış ve şirketleşme konusunda birleşilmişti.

BASIN TOPLANTISI YARIN YAPILACAK

Altay Şirketleşme Komisyonu'nda yer alan eski Başkan Ahmet Taşpınar, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, Namık Marmara, Cemil Kaya, Berk Çavdar ve Kenan Duymazoğlu yarın yapılacak bilgilendirme toplantısına katılacak. "Daima Büyük Altay" başlığıyla yapılan bildiride, "110 yıllık kulübümüzde başlayacak şirketleşme dönemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.