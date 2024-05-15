  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay’da komite netleşti

Altay’da komite netleşti

Büyük bir borç yüküyle TFF İkinci Lig’e gerileyen siyah-beyazlılarda şirketleşme komisyonundaki isimler belli olurken, yarınki basın toplantısında detaylar açıklanacak

HABER MERKEZİ
Altay’da komite netleşti

İKİNCİ Lig'e 665 milyon TL borç yüküyle düşen İzmir ekibi Altay'da futbol şubesinin geçen hafta kurulan anonim şirkete devredilmesi için kongre hazırlıkları sürerken, camianın önemli isimleri yarın düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirecek. Kulüpte sezon başında da şirketleşme için kongre düzenlenmiş, ancak yaşanan gelişmeler nedeniyle bu proje hataya geçirilememişti. Altay'da camianın önemli isimleri geçtiğimiz haftalarda toplantı yapmış ve şirketleşme konusunda birleşilmişti.

BASIN TOPLANTISI YARIN YAPILACAK

Altay Şirketleşme Komisyonu'nda yer alan eski Başkan Ahmet Taşpınar, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, Namık Marmara, Cemil Kaya, Berk Çavdar ve Kenan Duymazoğlu yarın yapılacak bilgilendirme toplantısına katılacak. "Daima Büyük Altay" başlığıyla yapılan bildiride, "110 yıllık kulübümüzde başlayacak şirketleşme dönemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA