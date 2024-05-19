Altay dağılıyor

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Altay'da yaprak dökümü başladı. Yeni sezon öncesinde Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya ve Sefa Özdemir'in ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Ekonomik olarak çok sıkıntılı günler geçiren ve şirketleşme çalışmalarını iyice hızlandıran siyah-beyazlı ekipte, 4 oyuncunun arkadaşlarıyla vedalaştığı ve kendilerine gelecek sezon için kulüp aradığı belirtildi.

Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen Salih ve Sefa'ya ödeme yapılmaması halinde iki futbolu serbest kalma hakkı kazanacak. Takımdaki as oyuncuların ayrılması durumunda transfer yasağı nedeniyle altyapıya sarılacak İzmir ekibi, önümüzdeki günlerde ayrılıklara ilişkin açıklama yapacak.

KAYNAK ARAYIŞI HIZLANDI

Salih bu sezon ligde 32 maçta 1 gol, 1 asistle oynarken, Eren ise 17 karşılaşmada forma giyerek 1 gol attı. Ceyhun 30 maçta siyah-beyazlı formayı sırtına geçirirken, Sefa ise 32 maçta forma giyme başarısı gösterdi. Altay camiası, 29 Mayıs'ta şirketleşme gündemiyle yapılacak olağanüstü genel kurula odaklanırken, transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinin kadroda kan kaybı yaşamamak için kaynak arayışlarını sıklaştırdığı bildirildi.