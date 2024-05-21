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Haberler Altay Altay’da sıkıntı büyük

Altay’da sıkıntı büyük

Altyapıdan çıkan Mehmet Gündüz de alacakları için kulübe ihtarname çekti

HABER MERKEZİ
Altay’da sıkıntı büyük
TFF 2. Lig'e düşen Altay'da kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında altyapıdan yetişen Mehmet Gündüz'ün de yer aldığı öğrenildi. Siyahbeyazlılarda sol kanat Eren Erdoğan, kaleci Mustafa Çalışkan, stoper Sefa Özdemir ve sağ bek Salih Sarıkaya gibi Mehmet'in de alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye başvurduğu bildirildi. Orta sahada ve kanatlarda görev yapan 20 yaşındaki futbolcu oynadığı 26 maçın 18'inde ilk 11'de şans buldu. 1'inci Lig'de 2023- 24 sezonunda toplam 1641 dakika oyunda kalan Mehmet skora katkı sağlayamadı. Mehmet alacakları ödenmezse 2025'te sona erecek sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazanacak.
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