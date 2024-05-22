Altay’a müjde

MALİ ve sportif açıdan tarihinin en karanlık sezonunu yaşayan ve topladığı 10 puanla Trendyol 1. Lig'i 17. sırada tamamlayarak 2. Lig'e gerileyen Altay'a çifte müjde geldi. Sezonun sona ermesiyle yaprak dökümü başlayan ve Mehmet Gündüz, Mustafa Çalışkan, Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya ile Sefa Özdemir'in alacakları için ihtarname gönderdiği siyah-beyazlılarda tecrübeli isimlerinden Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya'nın yola devam kararı aldığı öğrenildi.

YALNIZ BIRAKMAYACAKLAR

İki oyuncu herhangi bir ödeme almamasına rağmen 2025 yılında bitecek olan sözleşmelerini tamamlamayıp gelecek sezon sonunda da futbolu İzmir ekibinde noktalamak istediği ifade edildi. Ceyhun ve Özgür'ün kurulu düzenlerini bozmama isteği ve zor zamanlardan geçen Altay'ı yalnız bırakmamak için bu kararı aldığı ifade edildi. Öte yandan birçok genç oyuncunun serbest kalma hakkını elde ettiği ve kendilerine takım aradığı belirtildi.