Altay’ın kazancı orta saha Enes oldu

BİRİNCİ Lig'de büyük sıkıntılarla geride bıraktığı sezonu küme düşerek tamamlayan Altay'ın en önemli kazancı genç oyuncu Enes Öğrüce'yi vitrine çıkarmak oldu. Transfer yasağı bulunan, toplam borcu 670 milyon TL'ye ulaşan ve 9 puanı silinerek 2'nci Lig'e düşen Altay'da Enes gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in göreve gelmesinin ardından ilk 11'de şans bulmaya başlayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu iç sahada oynanan Adanaspor maçında Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'un futbolcu izleme ekibi takip etti. Enes'le ilgilinen başka kulüpler de olduğu belirtildi. Alt yaş gruplarında 9 kez milli olan genç krampon, Birinci Lig'de 12 karşılaşmada 1 gol kaydetti.