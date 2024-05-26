Altay’da Caner’e operasyon

ALTAY'DA dizindeki sakatlık nedeniyle son 4 karşılaşmada kadroda yer almayan Caner Baycan'ın ameliyat olacağı öğrenildi. Dış yan bağı ve çapraz bağında yırtık olan 21 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak. 1. Lig'de 2023-24 sezonunda 15 müsabakada forma giyen Caner, 8 kez ilk 11'de şans bulup toplam 625 dakika oyunda kaldı. Son olarak 13 Nisan'da iç sahada oynanan Çorum FK karşılaşmasının ilk yarısında görev yapan genç kramponun yeni sezona yetişmesi için yoğun tedavi programı uygulanacak.