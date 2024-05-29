Altay şirketleşme için toplanacak

TFF 2. Lig'e 670 milyon TL borçla düşen Altay'ın şirketleşme yoluna gitmesi için bugün olağanüstü genel kurul yapılacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak kongrede kulüp üyeleri, yönetimin şirketleşme yetkisi alıp almayacağını oylayacak. Şirketleşme kararının geçerli olması için kulüp üye sayısının 4'te 3'ünün genel kurulda hazır bulunması gerekiyor. Altay'da 1291 olan üye sayısı son olarak 624'e düşürülmüştü. Salonda 468 delegenin bulunması halinde kongre geçerli sayılacak. Çoğunluğun oyunu olumlu kullanması halinde ise futbol şubesinin yarışmacı hakları bu ay içinde kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilecek.