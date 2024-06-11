Altay’da doğal gaz sıkıntısı

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın tesislerinde yaklaşık 1 aydır ödenmeyen faturalar nedeniyle doğal gazın kesik olduğu öğrenildi. TFF 2. Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen siyahbeyazlılarda doğal gazın kesik olması nedeniyle kulüpte yemek çıkmadığı da belirtildi. Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde doğal gazın yanı sıra geçen ay elektrik faturasının da ödenmemesi üzerine yaklaşık 6 saat boyunca elektriklerin kesildiği ifade edildi. Personel maaşlarının aylardır ödenmediği İzmir temsilcisinde kulüp çalışanları şirketleşme çalışmalarının olumlu sonuçlanmasını umut ederken, toplam borcu 684 milyon 555 bin TL'ye ulaşan Altay'da camia önderleri yatırımcı arayışlarını sürdürüyor.