Altay’da sular durulmuyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay'da sular bir türlü durulmuyor. Şirketleşme kararı alarak yatırımcı arayışlarını sürdüren İzmir temsilcisinde stoper Kuban Altınbudak'ın da alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi.

FESHEDEBİLECEK

BALIKESİRSPOR altyapısında yetişip Menemen altyapısında oynadıktan sonra 2020 yılında siyah-beyazlılarda profesyonel olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu kiralık olarak alt liglerde 1922 Konyaspor, Bergama Belediyesi ve Ağrı 1970 kulüplerinde oynadıktan sonra geçen sezon başında yuvaya döndü. Siyahbeyazlı takımda ilk kez forma şansı bulduğu 2023-2024'te ilk defa 1. Lig tecrübesi yaşayan Kuban, 18 maçta toplam 1306 dakika oyunda kaldı. Altay'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç defans oyuncusunun ödeme yapılmazsa önümüzdeki günlerde tek taraflı fesih hakkı kazanıp serbest kalabileceği belirtildi. Eren Erdoğan ve Salih Sarıkaya'nın sözleşmelerini feshettiği transfer yasaklısı Altay'da Mustafa Çalışkan, Mehmet Gündüz ve Sefa Özdemir de kulübe ihtarname yollamıştı.