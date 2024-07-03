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Altay'da Gökhan Karaaslan dönemi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'in yerine Gökhan Karaaslan getirildi.

DHA
Altay’da Gökhan Karaaslan dönemi

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Süleyman Özkaral katıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, kulübümüzün A takım teknik direktörlüğü için yapılan görüşmelerde Süleyman Gökhan Karaaslan ile anlaştı. Gökhan Karaaslan, 2020-21 sezonunda TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkan ve 2021-22 sezonunda Süper Lig'de mücadele ettiğimiz sezon teknik direktörlüğümüzü yapan Mustafa Denizli'nin ekibinde A takım antrenörü olarak görev almıştı. Teknik direktörümüz Gökhan Karaaslan'a başarılar dileriz" denildi.

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