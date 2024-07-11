TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'ın 31 yaşındaki yeni teknik direktörü Gökhan Karaaslan, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzmir ekibinin önümüzdeki sezon 111'inci yaşına gireceğini hatırlatan teknik direktör Karaaslan, "Büyük bir camiada görev yapacağım, sorumluluğumun farkındayım. Yakın çevrem Altay'daki transfer yasağı ve mali sorunlarla nasıl baş edeceğimi soruyor. O anda gözümün önüne bir pankart geliyor. 'Bir yolunu buluruz, hep bulduk' pankartı. Bu pankart beni de takımı da motive eden bir pankart. Adının önünde Büyük sıfatı olan tek kulüp Altay" yorumu yaptı.

Altay'ın yeni teknik direktörü Gökhan Karaaslan, pankartla ilgili, "Bu beni de takımı da motive eden bir pankart" yorumunda bulunarak, kadrodaki genç oyunculara güvendiğini belirtti.

Şirketleşme çalışmalarının sürdüğünü, transfer yasağı kalkmaması halinde enseyi karartmayacağını dile getiren Karaaslan, "Genç de olsalar elimizde geçen sezon 1'inci Lig'de tecrübe edinmiş bir oyuncu grubu var. Altay bu yaz döneminde Süper Lig'e 2 oyuncu sattı. Enes Öğrüce Bodrum FK'ya Eren ise Gaziantep FK'ya gitti. Altay'ın altyapı kültürünü, Türk futboluna oyuncu kazandırma kültürünü gözardı etmemek lazım. Okay, Cenk Özkaçar, en büyüğü de Mustafa Denizli, Altay'dan yetişti" şeklinde konuştu.