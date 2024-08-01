Altay’da Salih Erzurum’a gitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılan sağ bek Salih Sarıkaya yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 1.Lig'de 32 maçta görev yapıp 1 kez rakip fileleri sarsan 26 yaşındaki savunmacının yeni kulübüyle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Altay'da daha önce takımdan ayrılan isimlerden sol kanat Eren Erdoğan Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya giderken, orta saha oyuncusu Enes Öğrüce Bodrum FK'ya transfer oldu. Kaleci Mustafa Çalışkan, stoper Tugay Gündem ve santrfor Nurettin Küçükdeniz ise 3'üncü Lig takımlarıyla el sıkıştı.