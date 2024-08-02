Büyük Altay’a İsviçreli talip

TFF 2. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alan Altay'a şimdi de İsviçre'den talip çıktı. Zürih merkezli uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yatırım fonunun siyah-beyazlı kulüp yönetim ve şirketleşme komisyonu ile bir araya geleceği belirtildi. Finans, metal emtia ticareti, ithalatihracat, inşaat sektörü ve yatırım danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren yatırım fonu ile gerçekleşecek görüşmeden sonra kulüpten açıklama yapılması bekleniyor. Söz konusu İsviçreli yatırım fonu geçtiğimiz günlerde Ege ekiplerinden yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek Denizlispor'la da temasa geçmişti