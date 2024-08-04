Altay’a yeni talip

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek İzmir ekibi Altay'ın şirketleşen futbol şubesine yeni bir talip olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz dönemlerde iki tane yatırımcı firma ile görüşen ancak bir sonuca varamayan siyah-beyazlı ekibin kapısını Sırp bir yatırımcının çalacağı iddia edildi. Daha önce Altınordu ile ilgilenen ancak somut bir adım atmayan Energoprojekt Holding firmasının gelecek hafta Altay yönetiminin kapısını çalacağı öne sürüldü. 1951 yılında kurulan şirketin inşa- at üzerine çalışmalar yaptığı ve merkezinin Belgrad'da bulunduğu, yaklaşık 30'un üzerinde ülkeye ortak iş yapan yüksek mali hacimli bir kuruluş olduğu ifade edildi.

2 FİRMA DAHA VARDI

İzmir ekibine ilk olarak bir Malezya şirketi talip olmuş ancak kulübün olağanüstü genel kurul iptal davası, yatırımcıların geri adım atmasına sebep olmuştu. İkinci talipli ise yakın zamanda gündeme gelmiş, Fransız ana şirketle birlikte on kişilik bir yerli yabancı karışık yatırımcı grubu siyah-beyazlıların futbol şubesinin devralmak için kolları sıvamıştı. Bu görüşmede de ilerleme sağlanamamıştı. Son olarak ise İsviçreli yatırım fonuyla görüşen İzmir ekibi, irtibat kurulan şirketin bir aracı kurum olduğunu ve yatırımcı bulmak için kulüpten bilgi talep ettiğini, şimdiye kadar görüşülen firmalar ve yatırımcılarla ilgili somut durum olmadığını beyan etti.

ÜÇ GENÇTEN BEKLENTİ BÜYÜK

ALTAY'DA bir süredir denemeye alınan genç oyunculardan 3'ü teknik ekibin gözüne girerek A takım kadrosuna dahil edildi. Geçen sezon U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Ali Solmaz, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Özay Hepgüler ve 18 yaşındaki santrfor Ünal Alihan Kavlak teknik direktör Gökhan Karaaslan'dan geçer not aldı.