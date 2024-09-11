Büyük Altay’ın kabusu bitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 yenerek 2'nci haftada galibiyetle tanışan Altay, tam 264 gün sonra deplasman zaferi yaşadı. Geçen sezon 1'inci Lig'de ilk ve tek dış saha galibiyetini 20 Aralık 2023'te Adanaspor karşısında 1-0'lık skorla elde eden siyah-beyazlılar, bu sezon yer aldığı 2'nci Lig'de geçen pazar 8 Eylül 2024'te Başkent'ten tek gol ve 3 puanla dönerek zincir kırdı. İzmir temsilcisi son galibiyetini ise yine geçen sezon 23 Şubat'ta evinde Giresunspor'u 1-0 yenerek elde etmişti. Altay'da Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, "Yedi ay gibi uzun süre sonrasında tüm zorluklar ve kısıtlı imkanlara rağmen kazanmak çok güzel. Ankara'ya kadar gelip 90 dakika takımımızın mücadelesine ortak olan Büyük Altay'ımızın taraftarına da sonsuz teşekkürler. Bir yolunu buluruz, hep bulduk" diye konuştu.