Altay’a altyapıdan bir taze kan daha

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçta 4 puan çıkaran Altay, altyapısından yetişen bir oyuncuyu daha profesyonel yaptı. Siyahbeyazlılarda 19 yaşındaki sol bek İbrahim Kıravi 5 yıllık sözleşme imzaladı. Çekirgespor'da futbola başlayan İbrahim; Bursaspor, Hüdavendigar Kartal ve TSE Arabayatağıspor altyapılarında oynadıktan sonra 2021'de Altay altyapısına transfer oldu. Genç savunmacı, Altay'da U17 ve U19 yaş gruplarında görev yaptıktan sonra bu sezon başında A takım antrenmanlarına katılmıştıı. Daha önce Davut Yusuf Özçelik ve Oktay Özdede'yi profesyonel yapan Altay'da İbrahim, kontrat imzalayan üçüncü genç oldu. İbrahim'in tecrübe kazanması için başka bir kulübe kiralanabileceği öğrenildi.