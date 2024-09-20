Altay’dan ceza önlemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Altay, geçen sezon 9 puanı silindikten sonra, bu sezon eksi puan cezasının önüne geçmek için erken davranıyor. Siyahbeyazlı kulübün başkanı Süleyman Özkaral, ulusal lisansı almak için kulüpteki mali ve hukuki başta olmak üzere eksik kriterleri tamamlamaya çalıştıklarını ve eksi puan cezası almalarının şimdilik mümkün görünmediğini kaydetti. Altay'ın geçen sezon ulusal kulüp lisansı alamaması ve eski futbolcusu Adamu Alhassan'a olan borcu sebebiyle 9 puanı silinmişti. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak Kasım ayında hangi kulüplerin lisans aldığını açıklıyor. Kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceliyor. Siyah-beyazlılarda geçen hafta sakatlık yaşayan Arda Gezer'in durumunun ciddi olmaması teknik ekibin rahatlattı. Arda'nın Tuzlaspor maçında oynaması bekleniyor.