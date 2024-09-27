Altay evinde huzursuz

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona iki maçta aldığı 4 puanla başlayan Altay, ardından peş peşe iki mağlubiyetle düşüşe geçen Altay, bu haftaki Fethiye mücadelesine çıkış maçı gözüyle bakıyor. Siyah-beyazlılar ayrıca sahasındaki galibiyet hasretine de son vermenin hesaplarını yapıyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon 23 Şubat'ta oynanan Giresun (1-0) mücadelesinde alan Altay, daha sonra evinde oynadığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet 1 beraberlik elde etti.

Bu süreçte kalesinde 19 gol görüp, sadece 1 gol atabilen siyah-beyazlılar, bu kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Hafta sonu oynanacak Fethiye maçında rakibini mağlup ederek iç sahadaki 7 maçlık kötü gidişatı durdurmak isteyen Altay, bu galibiyetle birlikte de yaklaşık 220 günlük aradan sonra taraftarın evine mutlu bir şekilde yollamış olacak.