Derbide kazanan yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 5. haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan Ege Derbisi'nde Altay ile Fethiyespor 3-3 berabere kaldı. 11. dakikada Onur Efe'nin sağdan ortasında Mehmet Gündüz ceza sahası içinde altıpas önünde topa dokundu, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak auta gitti. 12'de misafir takımdan Çağan'ın ceza sahası yayından vuruşu defansa çarpıp kaleciyi yanılttı ve top ağlarla buluştu: 0-1. 44'te Özgür'ün sağdan kullandığı korneri defans çıkardı, dönen topa Özgür ayağının dışıyla bir orta daha açtı. Murat Uluç kafayla golü attı:1-1.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

52'DE Altay defansının arkasına atılan ara pasta Muhammry Enes'in sol çaprazdan vuruşu az farkla auta gitti. 61'de Ahmet Dereli'nin pasında Muhammet kaleciyle karşı karşıya durumda kalecinin üstünden topu ağlara yolladı: 1-2. 74'te Altay'ın cepheden yaklaşık 20 metreden kullandığı frikikte topun başına geçen Ceyhun topu ağlara yolladı: 2-2. 88'de Onur Efe'nin ortasında Mehmet Gündüz, ceza sahası içinde arka direkte düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-2. 90+3'te sağ taraftan Efe'nin ortasında Özcan skoru belirledi: 3-3

KARAASLAN YERİNE FETHİYESPOR'UN DENEYİMLİ TEK- NASUHOĞLU ÇIKTI

ALTAY Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, geçen hafta 2-1 kaybedilen Tuzlaspor maçından sonra ceza alırken, takımın başında sahaya yardımcı antrenör Onur Nasuhoğlu çıktı. Altay, Fethiyespor karşısında çift forvetli sistemle sahaya çıkardı. Deniz Kadah ile birlikte Murat Uluç ileri ikiliye görev aldı. Top Fethiye'deyken Deniz orta sahaya daha çok yardım eden oyuncu oldu. Karaaslan Tuzlaspor maçındaki 11'ini bozmadan sahaya çıktı.