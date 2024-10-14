Altay’da büyük kriz

Nesine 2'nci Lig'e düşüp mali sorunlarını bir türlü aşamayan, transfer yasaklısı Altay'da dün oynanan İskenderunspor maçı öncesi büyük bir kriz patlak verdi. Kadroda kalan 4 tecrübeli oyuncu kendilerine ödeme yapılmaması nedeniyle takımdan ayrılıp İskenderunspor deplasmanına gitmedi. Siyahbeyazlılarda kaleci Ozan Özenç, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve santrfor Deniz Kadah, yönetime rest çekerek İskenderun kafilesine katılmadı. Yaşanan krizin perde arkasında 2'nci haftadaki Ankaraspor galibiyet primlerinin yatırılmayıp, önceki gün personele gecikmiş 1 maaş ödemesi yapılmasının yattığı iddia edildi.

MENTAL OLARAK YIPRATTI

Altay Başkanı Süleyman Özkaral futbolcuların uzun süredir fedakarlık yaptığını belirtip, yönetim olarak sözlerini tutamadıklarını itiraf etti. Özkaral, "Uzun süredir fedakarlık örneği gösteren futbolcularımıza uzun zaman önce vermiş olduğumuz ödeme sözünü yerine getiremedik. Bu durum doğal olarak oyuncularımızı mental olarak yıprattı. Cuma günü yaptığımız görüşmede mental olarak bu müsabakaya hazırlayamadığımız tecrübeli oyuncularımızın kadroda olamayacak olmalarını üzülerek de olsa kabullenmek durumundayız. Oyuncularımız her zaman bu konularda, gerek personel maaşı gerekse genç oyuncuların prim almaları yönünde pozitif davranmışlardır. Problemin tek kaynağı uzun süredir ödeme yapabilmek niyetiyle söz verdiğimiz ödemeyi ne yazık ki yeterli kaynağı bulamadığımız için yapamamış olmamız. Ayrıca gelen mevcut kaynağın tamamının ya da bir kısmını şahsi alacaklarıma karşılık aldığım söylentileri de tamamen asılsız ve gerçek dışıdır" dedi.

ALTAY GURBETTE DAĞILDI: 4-0

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren ve geçen hafta Batman Petrol'e 5-0 mağlup olan Altay, deplasmanda İskenderunspor'a da farklı yenildi: 4-0. Siyah-beyazlıların bu sonuçla galibiyet hasreti beş maça yükseldi. Ev sahibi ekip, 11. dakikada Yasin Başaytaç ile öne geçti: 1-0. 17'de Serdarcan Eralp farkı ikiye çıkardı: 2-0. 62'de Muhammet Beşir İskenderun'u rahatlatan golü attı: 3-0. 83'te Burak Çoban skoru belirledi: 4-0.