Altay düşme hattına geriledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karaköprü Belediyespor'a 2-1 yenilen Altay, ağır yara aldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki çim bakımı sebebiyle İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar varlık gösteremedi. 5 puanda kalan Altay, birebir rakibi olan Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Karaköprü Belediyespor'un averajla altında kalarak düşme hattına geriledi. İzmir ekibi, üst üste 3 maçtır kaybederken, maç kazanamama serisi de 6'ya çıktı. Son galibiyetini ligin ikinci haftasında alan Altay, o günden bugüne kadar oynadığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Toplam 5 puanı hanesine yazdıran İzmir ekibi taraftarını endişelendirdi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

KARAKÖPRÜ Belediyespor'a 2-1 yenilen Altay'da taraftarlar, maç sonu oldukça öfkeliydi. Tribünler, Başkan Süleyman Özkaral'ı istifaya davet etti. Üst üste 3 maçını kaybeden ve düşme hattına gerileyen siyahbeyazlılarda futbolseverler özellikle geçen hafta İskenderun deplasmanına gitmeyen 4 futbolcu Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Ozan Evrim Özenç ve Özgür Özkaya'yı ıslıkla protesto etti. Maç sonunda da Deniz, taraftarların yanına gidip alınan sonuçtan dolayı özür diledi ve taraftardan kalan haftalarda destek istedi.