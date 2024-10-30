Altay umudunu koruyor

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup oynadığı son 4 maçını kaybedip 5 puanla düşme hattından kurtulamayan Altay, çok zor günler geçirse de umudunu kaybetmiyor. Bu hafta evinde Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar çıkışa geçmek için kenetlendi. Maddi sıkıntılarla boğuşan İzmir ekibinde yönetim oyunculara ödeme yapabilmek için kaynak arayışlarını sürdürürken, takımın kendine gelebilmesi adına teknik ekibin de yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

ADANA 01 FK'yı evinde yenerek ateş hattından kurtulmanın planlarını yapan camia Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftardan da destek istedi. Altay'ın teknik direktörü Gökhan Karaaslan, çıkan kadro dışı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, aynı oyuncularla yola devam edeceklerini ve hafta sonu oynayacakları Adana 01 FK maçıyla çıkışa geçeceklerini söyledi.