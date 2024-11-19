Altay’da geri sayım

KÖTÜ gidişini sürdüren Altay'da tek çıkış yolu şirketleşerek transfer yasağını açmak olarak görülürken siyah-beyazlılar, yatırımcı Vahdettin Heyal ile görüşmelerin nihayete ermesini bekliyor. Şirketleşme komisyonunun dün yatırımcı Vahdettin Heyal ile görüşmesi ertelenirken Heyal, yaptığı açıklamada pazartesi günü resmi imzaların atılacağını açıklamıştı.

UFAK PÜRÜZLER KALDI

Şirketleşme komisyonunun devir protokolünün son maddelerini düzenlediği, her iki tarafın da kabul edeceği bir protokol oluşursa resmi devir işlemlerinin başlayacağı bildirildi. Heyal ve kulüp yetkilileri, protokol imza aşamasına gelirse yeniden bir araya gelerek işlemlere başlama kararı aldı.

FORVETTE 2 BEK OYNADI

Altay sakat oyuncularının çokluğunda özellikle hücum hattını oluşturmakta zorlandı. Deniz'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı, Murat'ın yedek beklediği karşılaşmada, siyah-beyazlıların ileri ikilisinde mevkiisi sağ bek olan Onur Efe ile sol bek Yusuf Tekin oynadı. İki oyuncu ilk yarıda iyi bir performans gösterse de yeterli olmadı.

HEYAL: TRANSFER ŞART

Altay'ın futbol şubesini devralmak için siyah-beyazlı camia ile imza aşamasına gelen iş insanı Vahdettin Heyal, takıma mutlaka transfer yapılması gerektiğini söyledi. İzmir temsilcisinin Sarıyer'e 5-1 yenildiği maçı protokol tribününde izleyen Heyal, "Altay kötüydü. Bu takımla yürümez. Bir an önce ödemeleri yapıp, ara transfer döneminde kadroya 3-4 takviye gerekir. Altay ufak dokunuşlarla ligde kalabilir" ifadelerini kullandı.