2. lig alev alev

Nesine 2. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün oynayacakları zorlu karşılaşmalarda 3 puan peşinde koşacak. Kırmızı Grup'ta son maçında evinde Vanspor'a 4-2 yenilip zirvenin 7 puan gerisine düşen Bucaspor 1928, önemli rakiplerinden Elazığspor'a Elazığ Atatürk Stadı'nda misafir olacak. Sezona müthiş başladıktan sonra üst üste Soma ve Diyarbekir'e yenilip zirve yarışında ağır yara alan Menemen FK evinde liderliği kaptırdığı Serik Bld ile Menemen İlçe Stadı'nda çok kritik müsabakada karşılaşacak. Art arda Menemen ve Aksaray maçlarını kazanıp rahat nefes alan Somaspor deplasmanda Bolluca Stadı'nda Arnavutköy Bld'nin rakibi olacak. Son olarak Karacabey Bld'ye deplasmanda 3-0 kaybeden ve teknik direktör Gürhan Sönmez'le yollarını ayırıp Hakan Fırıloğlu'nu göreve getiren düşme hattındaki Nazillispor ise Beyoğlu Yeni Çarşı ile Nazilli İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

ALTAY EVINDE SERİ PEŞİNDE

Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanarak zirve yarışını sürdüren Altınordu deplasmanda Play-Off hattında yer alan rakiplerinden Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi zorlu rakibini yenerek üst üste dördüncü maçını kazanmak istiyor. Fethiyespor, Isparta 32 Spor'u Fethiye İlçe Stadı'nda konuk edecek. Geçen hafta Afyon'u 1-0 yenerek 10 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran düşme hattındaki Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda İnegölspor'u ikide iki yapma hedefiyle ağırlayacak. Tüm karşılaşmaların başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.