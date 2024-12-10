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Büyük Altay’da seri sona erdi

HABER MERKEZİ
Büyük Altay’da seri sona erdi
NESİNE 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanamayıp 3 puan silme cezası almasının ardından çıktığı Kepezspor deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönerek çifte darbe yaşadı. Ligde aldığı cezanın puan tablosuna işlenmesiyle puanı 8'e düşen İzmir temsilcisi galibiyet serisini 3 haftaya çıkarma şansını kaçırdı. Maçın henüz başında tartışmalı bir penaltı golüyle geriye düşmeleri üzerine oyun planlarının bozulduğunu dile getiren Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, "Bu golden 7 dakika sonra kalemizde gördüğümüz 2'nci gol ile ister istemez sahadaki gerginliğimiz arttı. Beraberlik ve öne geçme fırsatlarını değerlendiremedik. Futbolcularımı yürekten kutluyorum" diye konuştu.
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