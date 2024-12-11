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Altay’da gözler Ulaş'ta

İzmir ekibi, Isparta 32 maçında kalesini cezalı Ozan Evrim’in yerine 19 yaşındaki kaleciye emanet edecek.

HABER MERKEZİ
Altay’da gözler Ulaş’ta
NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda Kepezspor'a 3-2 yenilerek fren yapan Altay'da cumartesi günü iç sahada oynanacak Isparta 32 Spor maçı öncesi gözler 19 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik'e çevrildi. Kepezspor deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç'in yokluğunda bu hafta Ulaş ilk 11'de görev yapacak. İlk yarısı 3-0 sona eren Kepez maçının ikinci yarısında ağrıları artan Ozan'ın yerine görev yapan Ulaş kalesinde gol görmedi. Siyah-beyazlı kulüpte U14, U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptıktan sonra profesyonel olan genç file bekçisi, geçen sezon 1'inci Lig'de deplasmanda oynanan Göztepe derbisinin ikinci devresinde oyuna girerek ilk profesyonel maçına çıkmıştı.
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