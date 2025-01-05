Altay’da camia büyükleri buluştu

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan ve maddi sorunlar nedeniyle devre arasında kadrosu dağılma tehlikesi yaşayan Altay'da camianın önde gelen isimleri bir araya gelerek takımı ligde tutmanın planlarını yaptı. Altay'ın sembol isimlerinden Mustafa Denizli ile Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker tesislerde oyuncularla bir araya gelerek takıma, "Her şey güzel olacak" mesajı verdi. İzmir ekibinde futbolculara Erzincanspor deplasmanına kadar ödeme yapılması hedefleniyor.

UMUT OLDULAR

Camianın en önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde toplantı yapıldı. Acil ödemeler ve ikinci yarı masraflarını karşılamak için bir araya gelen camia liderleri umut oldu. Transfer yasağını kaldırma şansı olmayan Altay'da camianın FIFA'dan gelmesi muhtemel 6 puan silme cezasının da önüne geçmeyi planladığı ifade edildi.