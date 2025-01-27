Altay nihayet

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk iç saha maçına çıkan Altay, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Son dört maçını kaybeden siyah-beyazlılar, kendine geldi. 10. dakikada sağ kanatta Onur Efe'nin pasında Mehmet Gündüz ceza sahası dışından vurdu, top kalecinin solundan auta gitti. 16'da Özgür soldan korner kullandı, ceza sahası içinde karambol yaşandı, top sağ kanada açıldı Onur Efe tekrar içeri çevirdi, altıpastan Deniz topa gelişine dokundu ve top ağlarla buluştu:1-0 45+2'de ceza sahası dışından cepheden Mehmet Gündüz'ün şutunda top direğin dibinden auta gitti. 73'te sağ kanattan Emre'nin içeriye çevirdiği pasta ceza sahası içinde Mehmet Gündüz kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu, top kalecinin üstüne geldi ve mutlak gol pozisyonu kaçtı. 74'te Oltan'ın pasında ceza sahası içinde Yılmaz vurdu, önce kaleci çıkardı dönen topu takip eden Yılmaz boş kaleye topu yolladı: 1-1.

ABDUSSAMED KIZARDI

88'de Özgür'ün ortasını Ankaraspor defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu iyi takip eden Mehmet Gündüz ceza yayı üstünden yerden vuruşla kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 2-1. Konuk ekipte 90+2'de Abdussamed Karnuçu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Müsabakayı Altay 2-1 kazandı.

KARAASLAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

ALTAY Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, geçen hafta oynadıkları ve mağlup oldukları 24Erzincanspor maçı 11'inde 3 değişikliğe giderek takımını dün Sincan Belediyesi Ankaraspor karşılaşmasında sahaya sürdü. Sefa Özdemir, Emre Tangeldi ve Ali Kızılkuyu'nun yerine Murat Uluç, Mehmet Gündüz ve Hikmet Çolak 11'de şans buldu. Deneyimli forveti oyuncusu Deniz, 5 maç sonra yeniden ilk 11'de görev aldı.

TARAFTARLARI YALNIZ BIRAKMADI

ALSANCAK Mustafa Denizli Stadı'nda 2 bine yakın futbolsever takımını destekledi. Deniz Kadah'ın attığı golden sonra futbolcular maraton tribün kenarına gidip sakatlığı bulunan Ceyhun Gülselam'ın formasını tribüne göstererek golü deneyimli oyuncuya armağan etti.