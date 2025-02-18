Altay’ın gücü yetmedi

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından 4 puan çıkarıp kümede kalma mücadelesinde umutlanan Altay son olarak evinde dişli rakibi Batman Petrolspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Müsabakanın ilk yarısında rakip kaleye gitmekte zorluk çeken ve isabetli şutu olmadığı ilk devreyi 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda yakaladığı az sayıda fırsatı da değerlendiremeyince sahadan puansız ayrıldı. Altay'ın genç kalecisi Ulaş ilk yarıda hatalı bir gol yemesine rağmen ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını önledi. Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 1'den 2'ye yükseldi.