Altay’ın jokeri Yusuf

İzmir ekibinde Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, 22 yaşındaki futbolcuyu 4 farklı mevkide görevlendirdi. Sol bek olmasının yanı sıra zaman zaman sol kanatta görev yapan Yusuf, bazı müsabakalarda santrfor olarak sahaya çıktı.

Genç krampon son haftalarda ise merkez orta saha oyuncusu olarak ter döktü. Ligde şans bulduğu 21 maçın 16'sında ilk 11'de görev yapan Yusuf, 1320 dakika oyunda kalıp 1 kez rakip fileleri sarstı. Futbola başladığı Manisaspor'da profesyonel kariyerine adım atıp 2021'de Altay'a transfer olan genç kramponun siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.