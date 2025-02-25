Altay’ın kritik virajı

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Karaköprü Bld. ile karşılaşacak Altay, kümede kalma yarışında direkt rakibi olan Şanlıurfa ekibine karşı sezonun en önemli sınavlarından birini verecek. Ligde 15 puanla 17'nci sırada yer alan Altay, Şanlıurfa'dan eli boş dönmesi halinde kümede kalma barajının 5 puan gerisine düşecek. Siyahbeyazlılar, 17 puanlı 15'inci basamaktaki rakibini dize getirmesi durumunda kritik bir zafer elde edecek. İlk yarıda evinde Karaköprü'ye 2-1 yenilen Altay, ikili averajını düzeltmeye de çalışacak. İkili averajda rakibine üstünlük kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar 2 farklı galibiyet planlıyor. Altay'ın kümede kalma yarışındaki bir diğer rakibi olan 16 puanlı Sincan Bld Ankaraspor ise Afyon'un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı maç yapmadan 3 puanla kapatacak.