Altay’da Ulaş vazgeçilmez oldu

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altay'da sezonun ilk yarısında genellikle yedek soyunan kaleci Ulaş Özçelik, ikinci devrede siyah-beyazlı takımın 1. kalecisi konumuna geldi. İzmir temsilcisinde geçen yıl profesyonel sözleşme imzalayan altyapı patentli 20 yaşındaki file bekçisi, Kepezspor mücadelesinin ardından Ozan Özenç, alacakları ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrıldı. İlk yarının son 2 maçında Altay'ın kalesini genç Ulaş korudu. Siyah-beyazlılarda yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalan Ozan ikinci devre başlamadan yuvaya dönse de Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, genç kaleci Ulaş'tan vazgeçmedi. İkinci yarıdaki tüm maçlarda kaleyi koruyan Ulaş, teknik ekibin güvenini kazanarak eldivenleri geri vermedi. Bu sezon toplam 9 karşılaşmada forma giyen futbolcu kalesinde 12 gol gördü. Altay bu periyotta 7 gol atarken, 7 puan topladı.