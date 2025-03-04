Altay kurtuluş ateşini yaktı

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 25'inci haftada deplasmanda kendisi gibi lige tutunma mücadelesi veren Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek sezonun en önemli zaferlerinden birine imza attı. İlk yarısını geride tamamladığı müsabakanın ikinci devresinde tecrübeli golcüsü Deniz Kadah'la dengeyi bulup, genç stoper Kuban'ın golüyle zafere uzanan siyahbeyazlılar bu sezon ilk kez geriden gelip kazandı. Kümede kalma savaşında 6 puan değerindeki randevuyu kayıpsız geçen Altay, kritik eşiği aşarak psikolojik açıdan büyük moral buldu. Altaylı taraftarlar Şanlıurfa dönüşü futbolcuları havalimanında alkışlarla karşıladı.

BİR BASAMAK YÜKSELDİ

Ligde 3 puan silme cezası aldığı sezonda 24 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 18 puana ulaşan Altay bir basamak yükselerek 16'ncı sıraya yerleşti. Ankaraspor, Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip gelerek 19 puana ulaştı ve düşme hattından kurtuldu. Sezonun 30'uncu haftasında hanesine maç yapmadan 3 puan eklenecek olan Altay, yarışta şimdilik avantajı eline aldı. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan "Hepinizle gurur duyuyorum, futbolcularımın ayağına yüreğine sağlık" dedi. İzmir ekibi bu arada ligde en fazla şut çektiği maçı (25 şut) Karaköprü karşısında oynadı. Pazar günü 27 puanlı 1461 Trabzon'u konuk edecek Altay, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

MAÇIN YILDIZI KUBAN CEZALI DURUMA DÜSTÜ

Altay'da Karaköprü karşısınada ikinci golü atarak kritik galibiyetin mimarlarından biri olan Kuban Altunbudak, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan 23 yaşındaki defans oyuncusu, takımını bu hafta iç sahada oynanacak 1461 Trabzon karşılaşmasında yalnız bırakacak.