Altay kayıp

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Altay evinde 1461 Trabzon'a yenilerek kümede kalma yarışında yara aldı. 16'da Süleyman'ın cepheden vuruşu üstten auta çıktı. 26'da Altay ceza sahası içinde Ali Kızılkuyu, 1461 Trabzonlu Erhan'ı düşürdü ve hakem penaltı kararı verdi. 27'de Süleyman'ın penaltısını kaleci kurtardı, dönen topa yine Süleyman bu kez altı pastan dokunarak golü attı: 0-1. 37'de Onur Efe'nin sağ kanattan sol ayağıyla yaptığı ortada Deniz kafayla dokundu, top uzak direğin dibinden auta gitti.

ALİ KIZILKUYU FIRSATI KAÇIRDI

45+1'de Onur Efe'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ali Kızılkuyu bomboş pozisyonda vurdu, kaleci son anda çıkardı. 63'te defansın arkasına sarkan Onur Efe'nin dar açıdan vuruşu dışarı çıktı. 69'da Mustafa'nın cepheden şutu kalecinin solundan auta gitti. 72'de Özgür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta Yunus ceza sahası içinden kafayla vurdu, top üstten dışarı çıktı. 79. dakikada Altay defansının arkasına sarkan Süleyman kaleciyi de geçip topu ağlara yolladı ve maç 2-0 sona erdi.

KARAASLAN 11'İ BOZMADI

ALTAY Teknik Direktörü Gokhan Karaaslan, geçen hafta 2-1 kazandıkları Karaköprü Belediyespor maçı 11'ini bozmadan takımını sahaya çıkardı. Siyah-beyazlıların 2 deneyimli forveti Murat Uluç ve Deniz Kadah ileride gol aradı. Ligin 2. yarısında kaleci eldivenlerini alan genç Ulaş Özçelik ise bu sezon 9. kez as kadroda sahaya çıktı. Öte yandan 2020-21 sezonunda İzmir ekibinin kalesini koruyan Burak Öğür, dün 1461 Trabzon formasıyla eski takımına karşı forma giydi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ADINA ÇİÇEK JESTİ

ALTAY ve 1461 Trabzon futbolcuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dün maç öncesi seremonisine kırmızı güllerle geldi. Oyuncular ve karşılaşmanın hakemleri, çiçekleri maçı izlemeye gelen kadın taraftarlara takdim etti. Öte yandan dün yaklaşık 5 bin Altaylı takımını desteklemeye geldi. Siyah-beyazlılar bu sezonki en kalabalık maçını oynamış oldu.

MİNİ YORUM/ LEVENT ARIÖZ

Bu kalabalık kaybedilmesin

ALTAY, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda bu sezonun en kalabalık maçını oynadı dün. Tribünler büyük bir heyecanla 2'de 2 yapıp takımın kurtuluş ateşini yakmasını bekliyordu. Ancak beklenen gerçekleşmedi. İlk yarı daha takım halinde ve derli toplu oynayan 1461 Trabzon'du. Maça çok sert başlayan siyah-beyazlılar, faulle oynamasının faturasını penaltı ile aldı ve 1-0 geriye düştü. Altaylı futbolcularda dolu tribünlere oynamanın hafif baskısı da vardı. İkinci devre biraz daha özgüvenli oynasa da siyah-beyazlılar, skoru değiştirecek organize atakları izletemedi. Rakip de son dakikalarda attığı golle fişi çekti. Bir penaltı yaptıran ve mutlak bir gol kaçıran Ali Kızılkuyu, oyundan çıktığında taraftar tarafından yuhalandı, Teknik Direktör Gökhan Karaaslan ise oyuncusuna siper oldu, alkışlayın dedi. Tribünler, Murat Uluç dışında herkesi kenarda eleştirdi. 2021 yılından beri hüsranlardan bıkan Altaylıları küstürmemek, bu kalabalığı yakalamışken kaybetmemek lazım. Kümede kalmak isteniyorsa 12. adam desteği olmazsa olmaz. Geride kalan haftalarda Altay, topu rakibe veren değil, topa sahip olan bir sistem inşa etmeli.