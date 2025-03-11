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Altay’a çifte darbe

Siyah-beyazlılar, direkt rakiplerinin kazandığı haftayı puansız kapattı, kümede kalma barajıyla fark 4’e çıktı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’a çifte darbe

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u 2-1 yendikten sonra evinde mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı mücadelede 1461 Trabzon'a 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Altay, kümede kalma yarışındaki iki rakibinin haftayı 3'er puanla kapatmasıyla çifte darbe yaşadı. Siyah-beyazlı takım 18 puanda kalıp 17'nci sıraya gerilerken, Karaköprü ve Sincan Bld Ankaraspor'un kazanmasıyla Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 1'den 4'e yükseldi.

AVANTAJINI KULLANAMADI

İzmir temsilcisi taraftarı önünde Batman Petrolspor'dan sonra 1461 Trabzon'a da yenilerek iç saha avantajını kullanamadı. Bu hafta deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaşacak Altay'da sarı kart cezalısı Özgür forma giyemeyecek.

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