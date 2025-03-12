Altay zorlu virajda

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde 1461 Trabzon FK'ya 2-0 yenilerek yarıştaki rakiplerinin kazandığı haftada avantaj yitiren ve tekrar 1 basamak gerileyen Altay, önümüzdeki 3 haftada birbirinden zorlu sınavlar verecek. Ligde pazar günü 5'inci basamakta yer alan 45 puanlı Adana 01 FK'ya konuk olacak 18 puanlı siyah-beyazlılar, gelecek hafta ise evindeki İzmir derbisinde 4'üncü basamakta yer alan 48 puanlı Altınordu ile kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi bir sonraki hafta ise 60 puanı bulunan lider Sarıyer'in misafiri olacak. Kümede kalma yolunda dişli rakiplerini dize getirmesi gereken Altay, bu periyodu puansız tamamlaması durumunda lige tutunma şansını iyice azaltacak.

ÜÇ YENİLGİ ALMIŞTI

ALTAY sezonun ilk yarısında üç rakibine de mağlup olmuştu. Öte yandan cezasını tamamlayan Kuban'ın takıma döndüğü Altay'da cezalı Özgür forma giyemeyecek. Sakatlanan Hikmet'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.