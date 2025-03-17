Altay tat vermedi

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme hattında yer alan Altay deplasmanda karşı karşıya geldiği Adana 01 FK'ya 4-0'lık farklı skorla yenildi. Geçen hafta 1461 Trabzon FK'ya 2-0 kaybeden İzmir temsilcisi, üst üste ikinci yenilgisini almaktan kurtulamadı. Ev sahibi ekip 13. dakikada Sergen Yatağan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-0. İkinci yarıda 48. dakikada Sedat Şahintürk farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 59. dakikada Berat Ali Genç, Altay ağlarını havalandırdı: 3-0. Karşılaşmanın skorunu ise 76. dakikada Hüseyin Altuğ Taş belirledi: 4-0. Bu sonuçla Altay haftayı ateş hattında 18 puanla kapattı. İzmir ekibi gelecek hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda İzmir derbisin